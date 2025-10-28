La reazione della Cina all'incontro tra Trump e il Primo Ministro giapponese

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il quotidiano cinese Global Times, Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, martedì ha reagito all'enfasi posta dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi sull'espansione della cooperazione militare, dicendo: "La regione Asia-Pacifico è un'area di sviluppo pacifico. Gli Stati Uniti e il Giappone, nel corso dello sviluppo delle loro relazioni bilaterali e della cooperazione in materia di sicurezza, dovrebbero contribuire alla pace e alla stabilità della regione, non il contrario."

Il funzionario cinese ha dichiarato che, data la storia di aggressione militare del Giappone nell'era moderna, le mosse militari e di sicurezza di questo Paese sono sempre state monitorate attentamente dai Paesi asiatici vicini e dalla comunità internazionale.

Egli ha chiesto al Giappone di comprendere le preoccupazioni per la sicurezza dei Paesi vicini e ha affermato: "Chiediamo a Tokyo di riflettere profondamente sulle sue azioni passate, di muoversi lungo la strada dello sviluppo pacifico e di guadagnare la fiducia dei Paesi asiatici attraverso azioni pratiche."