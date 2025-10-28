Frattura nell'estrema destra olandese; Preoccupazione dei musulmani per la vittoria di "Wilders"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il quotidiano britannico The Guardian ha scritto in un rapporto intitolato "L'ostilità aperta contro i musulmani è diventata normalizzata": "I musulmani olandesi sono preoccupati per la crescente influenza dell'estrema destra e per l'inasprimento del tono dei politici contro gli immigrati e le minoranze, con l'avvicinarsi delle elezioni generali del Paese."

Il Guardian, riferendosi al fatto che i politici olandesi prendono di mira musulmani, rifugiati e altre minoranze per ottenere voti, ha aggiunto: "Le elezioni di domani sono diventate un test importante per valutare i valori democratici e l'identità olandese."

Nelle elezioni precedenti, il Partito per la Libertà, guidato da Wilders, aveva sorpreso il Paese ottenendo il maggior numero di voti e formando una coalizione fragile che è durata solo 11 mesi.

Le elezioni olandesi di mercoledì si tengono mentre Ingrid Coenradi, leader del partito di destra "JA21", si è ritirata dalla coalizione con Wilders.

Secondo un rapporto di Bloomberg, si prevede che Coenradi possa sottrarre una parte dei voti dei neo-conservatori olandesi dalla base di Wilders.