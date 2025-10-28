Trump ha rivendicato: "Vinceremo ogni guerra"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la BBC English, Donald Trump, in un discorso presso una base militare statunitense in Giappone, ha affermato che se entreremo in una guerra, "la vinceremo".

Egli ha sostenuto che la bandiera americana è alta in tutto il mondo e, allo stesso tempo, ha dichiarato: "È nostro diritto chiamare il Golfo del Messico il Golfo Americano."

Il funzionario americano ha affermato che l'America è al primo posto in tutto e ha aggiunto: "Siamo i primi in tutto, dall'economia alla politica, alla guerra e alla pace, e dobbiamo rimanere i primi."

Trump ha attribuito l'inflazione, la disoccupazione e i problemi economici americani ai quattro anni di presenza dei Democratici alla Casa Bianca e ha detto: "Proprio come ha sistemato l'economia durante il suo primo mandato presidenziale, migliorerà la situazione dell'inflazione, della disoccupazione e dei salari bassi."

Il Presidente degli Stati Uniti ha elogiato la sua politica tariffaria, dicendo: "Le tariffe sono state fantastiche e hanno portato trilioni di dollari di entrate per l'America. Nessuno ha capito le tariffe come me. Le tariffe hanno spinto le persone a venire in America e a spendere cifre che non abbiamo mai visto prima."

Trump ha anche definito le tariffe un fattore che ha contribuito a "prevenire molte guerre", citando come esempio le tensioni all'inizio di quest'anno tra India e Pakistan.

Ha detto: "Abbiamo fatto guadagnare molti soldi al Giappone, e questo va bene perché hanno fatto grandi investimenti in America."

Trump ha dichiarato che il Primo Ministro giapponese gli aveva precedentemente detto che la compagnia Toyota intende investire 10 miliardi di dollari per costruire fabbriche in tutti gli Stati Uniti.