Economic Times: L'India ottiene l'estensione dell'esenzione dalle sanzioni per il porto di Chabahar

30 ottobre 2025 - 13:02
News ID: 1744629
Source: ABNA24
Un media indiano ha affermato che il Paese è riuscito a ottenere dagli Stati Uniti l'estensione dell'esenzione dalle sanzioni per il porto di Chabahar.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il quotidiano Economic Times ha riferito che il governo indiano è riuscito a estendere l'esenzione dalle sanzioni statunitensi per operare nel porto iraniano di Chabahar fino all'inizio del prossimo anno solare (2026).

Secondo il rapporto, questo porto, che svolge un ruolo strategico nel piano di connettività regionale dell'India, mantiene il percorso vitale del Paese verso l'Afghanistan, l'Asia centrale e la Russia orientale e consente la continuazione della cooperazione economica e umanitaria.

