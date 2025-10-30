Economic Times: L'India ottiene l'estensione dell'esenzione dalle sanzioni per il porto di Chabahar

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il quotidiano Economic Times ha riferito che il governo indiano è riuscito a estendere l'esenzione dalle sanzioni statunitensi per operare nel porto iraniano di Chabahar fino all'inizio del prossimo anno solare (2026).

Secondo il rapporto, questo porto, che svolge un ruolo strategico nel piano di connettività regionale dell'India, mantiene il percorso vitale del Paese verso l'Afghanistan, l'Asia centrale e la Russia orientale e consente la continuazione della cooperazione economica e umanitaria.