Cremlino: La Russia deve negoziare con Trump in base ai propri interessi

30 ottobre 2025 - 13:06
Il portavoce dell'Ufficio del Presidente russo ha dichiarato: "La Russia deve negoziare con Trump in base ai propri interessi."

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa RIA Novosti, Dmitry Peskov, portavoce dell'Ufficio del Presidente russo, ha dichiarato oggi, mercoledì: "Trump mostra un impegno sincero verso le idee relative alla pace. La Russia deve negoziare con Trump in base ai propri interessi."

Il portavoce dell'Ufficio del Presidente russo ha proseguito: "Trump sta cercando sinceramente di aiutare a risolvere il conflitto in Ucraina e Mosca valuta positivamente questa cosa. L'abbandono da parte dell'Europa di una visione russofoba nel prossimo futuro è inconcepibile. Non penso che l'eccitazione del militarismo europeo diminuirà mai. Putin ha seguito da vicino le informazioni relative al test di 'Poseidon'. I test delle armi avanzate russe vengono condotti in conformità con tutte le normative internazionali e gli accordi bilaterali."

