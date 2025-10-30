Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa RIA Novosti, Dmitry Peskov, portavoce dell'Ufficio del Presidente russo, ha dichiarato oggi, mercoledì: "Trump mostra un impegno sincero verso le idee relative alla pace. La Russia deve negoziare con Trump in base ai propri interessi."

Il portavoce dell'Ufficio del Presidente russo ha proseguito: "Trump sta cercando sinceramente di aiutare a risolvere il conflitto in Ucraina e Mosca valuta positivamente questa cosa. L'abbandono da parte dell'Europa di una visione russofoba nel prossimo futuro è inconcepibile. Non penso che l'eccitazione del militarismo europeo diminuirà mai. Putin ha seguito da vicino le informazioni relative al test di 'Poseidon'. I test delle armi avanzate russe vengono condotti in conformità con tutte le normative internazionali e gli accordi bilaterali."