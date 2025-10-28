Attacco alle posizioni dell'ISIS nella più recente operazione di Hashd al-Shaabi in Iraq

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maalouma, una fonte di sicurezza nella provincia di Anbar ha annunciato che quattro aree desertiche che contenevano le posizioni più importanti dell'ISIS sono state ripulite nell'ovest della provincia.

La fonte ha precisato che le forze di Hashd al-Shaabi hanno lanciato una vasta operazione di sicurezza nelle aree di Al-Sha'bani, Umm al-Wuhoush, Abu Jird e Sa'dan, situate nell'Anbar occidentale.

Le suddette aree erano diventate rifugi per l'ISIS a causa della loro natura impervia. Inoltre, le grotte e i tunnel tortuosi in queste aree avevano creato un ambiente sicuro per nascondere gli elementi dell'ISIS.