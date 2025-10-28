  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Attacco alle posizioni dell'ISIS nella più recente operazione di Hashd al-Shaabi in Iraq

28 ottobre 2025 - 14:13
News ID: 1743862
Source: ABNA24
Attacco alle posizioni dell'ISIS nella più recente operazione di Hashd al-Shaabi in Iraq

Le forze di Hashd al-Shaabi (Forze di Mobilitazione Popolare) irachene hanno ripulito le posizioni più importanti dell'ISIS nell'ovest della provincia di Anbar nella loro più recente operazione antiterrorismo.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maalouma, una fonte di sicurezza nella provincia di Anbar ha annunciato che quattro aree desertiche che contenevano le posizioni più importanti dell'ISIS sono state ripulite nell'ovest della provincia.

La fonte ha precisato che le forze di Hashd al-Shaabi hanno lanciato una vasta operazione di sicurezza nelle aree di Al-Sha'bani, Umm al-Wuhoush, Abu Jird e Sa'dan, situate nell'Anbar occidentale.

Le suddette aree erano diventate rifugi per l'ISIS a causa della loro natura impervia. Inoltre, le grotte e i tunnel tortuosi in queste aree avevano creato un ambiente sicuro per nascondere gli elementi dell'ISIS.

Your Comment

You are replying to: .
captcha