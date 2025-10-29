Un farmaco iraniano contro l’anemia sta attirando l’attenzione a livello mondiale

Attivisti e utenti sui social media hanno definito notevole e importante il successo iraniano nella produzione del farmaco iniettabile “Ferric Carboxymaltose”, destinato a trattare rapidamente l’anemia da carenza di ferro con effetti collaterali minimi, sottolineando l’ingegno degli scienziati iraniani e la lunga tradizione del Paese nelle scoperte scientifiche. Secondo Pars Today, citando Fars, secondo dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’anemia da carenza di ferro è tra i disturbi nutrizionali più comuni al mondo, interessando oltre due miliardi di persone. Uno dei principali vantaggi del farmaco iraniano è la possibilità di somministrare una dose elevata di ferro fino a 1.000 mg in un’unica seduta, senza gravi effetti collaterali, riducendo così il numero di visite necessarie e accelerando il percorso terapeutico del paziente. Un ulteriore vantaggio del farmaco iraniano “Ferric Carboxymaltose” è la sua elevata sicurezza, che lo rende incluso tra i medicinali approvati per pazienti con insufficienza renale, malati oncologici sottoposti a chemioterapia e donne in gravidanza.

Di seguito sono riportate le dichiarazioni di alcuni utenti a riguardo:

Un utente dalla Germania ha scritto: (Ho questa malattia), ma mi fido della scienza iraniana.

Un altro utente, Ali Abbasi, ha commentato: Come ho sempre detto, gli iraniani hanno il più alto quoziente intellettivo al mondo. L’Occidente e gli Stati Uniti non possono nemmeno immaginare ciò che le menti iraniane sono capaci di realizzare. È per questo che vogliono sanzionare l’Iran, perché non riescono a competere con le menti iraniane.

Un altro utente non iraniano ha scritto: È straordinario che gli scienziati iraniani possano realizzare vere innovazioni senza le catene delle grandi aziende farmaceutiche (Big Pharma). Dio protegga gli iraniani. Le grandi case farmaceutiche ostacolano l’innovazione scientifica per tutelare i propri interessi finanziari, mentre gli scienziati iraniani sono in grado di compiere autentici progressi scientifici e innovativi.

Un utente di X ha scritto: Saluti all’Iran, il mio spirito è davvero con questo Paese. Continuate con lo studio della seconda fase sui leucociti, (in riferimento a una ricerca scientifica in corso).

Un utente di nome Adbax ha scritto: L’Iran ha fatto un grande lavoro. Onore ai medici e al personale sanitario iraniano.

Un altro utente di nome Bidaki ha osservato: Questo mentre in Israele, con un regime che si definisce "il più avanzato" dell'Asia occidentale, ancora oggi bambini muoiono per malattie prevenibili con un semplice vaccino.

Infine, il dottor Asama ha commentato una buona notizia per il mondo: Questo è molto importante per la salute globale, poiché la carenza di ferro colpisce milioni di persone.