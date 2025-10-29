Dopo una pausa di 15 anni, il vertice - svoltosi lunedì 27 e martedì 28 ottobre presso il Centro internazionale per i congressi dei capi di Stato - ha visto la partecipazione del presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

Alla quarta riunione dei ministri dell’interno dei Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica (ECO), in corso a Teheran, partecipano i ministri e gli alti funzionari di Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan, Azerbaigian, Afghanistan, Kazakistan, Kirghizistan, Turchia, Uzbekistan e Repubblica Islamica dell’Iran, insieme al segretario generale dell’ECO, al ministro dell’interno dell’Oman e al viceministro dell’interno dell’Iraq.

Tra i temi principali affrontati nel vertice figurano lo sviluppo della cooperazione economica e di sicurezza, nonché la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico illecito. La riunione rappresenta non solo un’opportunità per rafforzare la cooperazione regionale, ma anche un passo significativo nella politica estera attiva e orientata all’integrazione dell’Iran.

Il vertice dei ministri dell’interno dei Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica (ECO) a Teheran è stato interpretato come un segnale di fiducia dei Paesi membri nelle capacità diplomatiche e gestionali dell’Iran. La presenza di ministri e vice-ministri provenienti da dieci Stati, unita al ruolo attivo di Teheran nelle dinamiche regionali, evidenzia la capacità dell’Iran di promuovere consenso e coordinamento tra i Paesi vicini, consolidandone la posizione di attore chiave nella politica regionale.

L’agenda dei lavori comprende l’esame di strategie volte a sviluppare la cooperazione economica, infrastrutturale e di sicurezza, con l’obiettivo di favorire maggiore interazione commerciale, investimenti congiunti e progetti di sviluppo regionale.

Oltre ai suoi obiettivi economici, l’Organizzazione per la Cooperazione Economica (ECO) svolge un ruolo rilevante anche nel rafforzamento della convergenza politica e della sicurezza regionale.

Il vertice di Teheran rappresenta una piattaforma per una pianificazione congiunta nella lotta contro sfide comuni come terrorismo, traffici illeciti e criminalità organizzata, contribuendo a maggiore coesione regionale e riduzione delle tensioni.

La riunione dei ministri dell’interno dell’ECO, più che un semplice evento diplomatico, è considerata un simbolo di stabilità, capacità e determinazione dell’Iran a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo e nella sicurezza della regione. L’incontro offre nuove opportunità di cooperazione economica, politica e di sicurezza, consolidando il ruolo di Teheran come polo di integrazione e dialogo regionale.

Il vertice dei ministri dell’interno dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica (ECO), in corso a Teheran, potrebbe aprire la strada a un incremento del commercio regionale, a nuovi investimenti congiunti e allo sviluppo delle infrastrutture di confine, rafforzando la cooperazione economica tra l’Iran e i Paesi membri. Il commercio transfrontaliero figura tra i temi centrali dell’incontro, con l’obiettivo di facilitare lo scambio di beni e servizi tra i Paesi vicini.

L’Iran può svolgere un ruolo chiave nella crescita del volume degli scambi regionali attraverso il potenziamento delle infrastrutture doganali e di trasporto. La riduzione delle barriere tariffarie e la semplificazione delle norme su esportazioni e importazioni sono tra i risultati attesi di questa cooperazione. Il vertice di Teheran offre inoltre un’occasione per individuare nuove opportunità di investimento congiunto nei settori dell’energia, dei trasporti, dell’agricoltura e della tecnologia. I Paesi membri dell’ECO potrebbero anche istituire fondi comuni o progetti regionali per ridurre i rischi di investimento e stimolare la crescita economica nell’area.

La cooperazione nello sviluppo delle vie di comunicazione, delle reti ferroviarie, stradali e portuali rappresenta una delle priorità economiche dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica (ECO). Grazie alla sua posizione geopolitica strategica, l’Iran può diventare un hub di transito regionale, beneficiando dei vantaggi derivanti dal commercio e dal trasporto di merci tra i Paesi membri.

Durante il vertice dei ministri dell’interno dell’ECO, è stata inoltre discussa l’applicazione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, nella gestione delle frontiere e nella sicurezza economica. Tali iniziative possono aumentare l’efficienza e ridurre i costi operativi in diversi settori economici dell’area.

Tra gli obiettivi di lungo termine emersi dal vertice dei ministri dell’interno dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica (ECO), figura anche la possibilità di creare meccanismi di pagamento comuni e una valuta condivisa tra i Paesi membri, al fine di facilitare gli scambi senza dipendere dalle valute internazionali. Tale iniziativa potrebbe ridurre i costi di transazione e rafforzare l’indipendenza finanziaria delle economie dell’area.

Il vertice dei ministri e vice-ministri dell’interno dei Paesi ECO, ospitato a Teheran, è considerato una tappa cruciale nel percorso di integrazione regionale, con implicazioni significative nei settori economico, politico e della sicurezza per l’Iran e per gli altri Paesi membri.