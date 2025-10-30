Trump: La nostra alleanza militare con la Corea del Sud è più forte che mai

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato: "La Corea del Sud ha accettato di pagare 350 miliardi di dollari agli Stati Uniti in cambio della riduzione delle nostre tariffe."

Ha aggiunto: "La Corea del Sud ha accettato di acquistare quantità massicce del nostro petrolio e gas, e gli investimenti delle aziende coreane nel nostro Paese supereranno i 600 miliardi di dollari."

Il Presidente degli Stati Uniti ha inoltre affermato che l'alleanza militare del suo Paese con la Corea del Sud è più forte che mai.

Ha aggiunto: "Ho accettato che un sottomarino nucleare venga costruito per la Corea del Sud al posto dei loro sottomarini diesel."

Trump ha detto che attende con impazienza di incontrare il Presidente cinese nelle prossime ore.