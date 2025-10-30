Bloomberg: Trump incontrerà il Primo Ministro ungherese il 8 novembre

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Bloomberg ha riportato l'incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Primo Ministro ungherese alla Casa Bianca.
Secondo quanto riportato da questo media, Trump intende incontrare il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán a Washington l'8 novembre (17 Aban nel calendario iraniano).
Sebbene la sede definitiva dell'incontro non sia stata ancora concordata, Orbán ha annunciato questa settimana il suo imminente viaggio a Washington.
Finora non sono state diffuse ulteriori notizie o informazioni riguardanti i temi della consultazione tra i due funzionari.
