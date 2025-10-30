  1. Home
Bloomberg: Trump incontrerà il Primo Ministro ungherese il 8 novembre

30 ottobre 2025 - 13:05
Bloomberg ha riportato che Trump incontrerà il Primo Ministro ungherese l'8 novembre alla Casa Bianca.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Bloomberg ha riportato l'incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Primo Ministro ungherese alla Casa Bianca.

Secondo quanto riportato da questo media, Trump intende incontrare il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán a Washington l'8 novembre (17 Aban nel calendario iraniano).

Sebbene la sede definitiva dell'incontro non sia stata ancora concordata, Orbán ha annunciato questa settimana il suo imminente viaggio a Washington.

Finora non sono state diffuse ulteriori notizie o informazioni riguardanti i temi della consultazione tra i due funzionari.

