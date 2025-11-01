Vittoria del Presidente della Tanzania alle elezioni con quasi il 100% dei voti

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita l'Agenzia France-Presse (AFP), la Commissione Elettorale per le elezioni presidenziali della Tanzania, dopo diversi giorni di intensi scontri nel Paese, ha nuovamente annunciato la vittoria assoluta di Samia Suluhu Hassan, Presidente del Paese, per un terzo mandato consecutivo alle elezioni presidenziali.
Secondo la Commissione, Samia Suluhu Hassan è riuscita a ottenere il 97,66% dei voti.
L'annuncio della vittoria assoluta di Samia Suluhu Hassan con quasi il 100% dei voti arriva in un contesto in cui sono iniziate proteste violente e sanguinose nel Paese da tre giorni.
Secondo Sputnik, si prevede che dopo l'annuncio dei risultati finali, la cerimonia di insediamento di Suluhu si terrà rapidamente oggi, sabato.
Your Comment