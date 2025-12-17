Portavoce del governo cinese: "Gli Stati Uniti devono aderire al principio della 'Unica Cina'"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il Global Times, Zhu Fenglian, portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato, reagendo alla pubblicazione della nuova Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, ha sottolineato che la parte americana deve aderire al principio della "Unica Cina" e alle disposizioni dei tre comunicati congiunti Cina-USA.

La funzionaria cinese ha esortato le autorità americane ad adottare un approccio più cauto riguardo alle questioni relative all'isola di Taiwan e a non permettere alla minoranza separatista dell'isola di trascinare Cina e Stati Uniti verso il confronto e il conflitto.

Zhu ha aggiunto: "Al mondo esiste una sola Cina e l'indipendenza dell'isola di Taiwan è incompatibile con la pace nello Stretto di Taiwan".

Gli Stati Uniti sono tra i sostenitori dell'isola di Taiwan, che attualmente è governata in modo autonomo. L'approccio politico di Washington e dei suoi alleati, tra cui il Giappone, ha aumentato le tensioni nello Stretto di Taiwan negli ultimi mesi.