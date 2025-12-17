Ammissione della Casa Bianca: l'obiettivo degli attacchi alle imbarcazioni è il rovesciamento del governo venezuelano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Susie Wiles, capo del gabinetto della Casa Bianca, ha dichiarato in un'intervista alla rivista "Vanity Fair": "Gli attacchi militari statunitensi contro imbarcazioni sospettate di contrabbando di droga in America Latina mirano in realtà a rovesciare il presidente venezuelano Nicolás Maduro, e l'obiettivo non è esclusivamente la lotta alla droga".

Ha aggiunto che il Presidente Donald Trump intende continuare gli attacchi alle imbarcazioni finché Maduro non si arrenderà.

Martedì, il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato che la Casa Bianca ha classificato il sistema di governo del Venezuela come "organizzazione terroristica straniera" e attuerà un blocco totale del Paese. Trump ha sottolineato che tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano o escono dal Venezuela saranno sottoposte a blocco.