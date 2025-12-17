Le forze di Hashd al-Shaabi si schierano lungo il confine con la Siria

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maaloumah, una fonte di sicurezza nella provincia di Al-Anbar ha dichiarato che le forze di Hashd al-Shaabi si sono dispiegate in modo massiccio vicino al confine con la Siria, nell'ovest della provincia. Questa operazione mira a prevenire l'infiltrazione di elementi dell'ISIS in Iraq, approfittando delle avverse condizioni meteorologiche.
La fonte ha aggiunto che le forze sono posizionate specificamente nelle zone desertiche vicino al confine, a seguito di informazioni di intelligence riguardanti l'intenzione dei militanti dell'ISIS di penetrare nelle aree occidentali di Al-Anbar.
Ieri, i media iracheni hanno inoltre riferito dell'arresto di uno dei leader più pericolosi dell'ISIS nel Paese.
