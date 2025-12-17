  1. Home
Le forze di Hashd al-Shaabi si schierano lungo il confine con la Siria

17 dicembre 2025 - 13:41
Le forze irachene di Hashd al-Shaabi (Forze di Mobilitazione Popolare), nel quadro delle misure di sicurezza per impedire l'infiltrazione dei terroristi dell'ISIS, si sono collocate in prossimità della fascia di confine comune con la Siria.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maaloumah, una fonte di sicurezza nella provincia di Al-Anbar ha dichiarato che le forze di Hashd al-Shaabi si sono dispiegate in modo massiccio vicino al confine con la Siria, nell'ovest della provincia. Questa operazione mira a prevenire l'infiltrazione di elementi dell'ISIS in Iraq, approfittando delle avverse condizioni meteorologiche.

La fonte ha aggiunto che le forze sono posizionate specificamente nelle zone desertiche vicino al confine, a seguito di informazioni di intelligence riguardanti l'intenzione dei militanti dell'ISIS di penetrare nelle aree occidentali di Al-Anbar.

Ieri, i media iracheni hanno inoltre riferito dell'arresto di uno dei leader più pericolosi dell'ISIS nel Paese.

