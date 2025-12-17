Uno dei capi più pericolosi dell'ISIS cade nella rete delle forze irachene

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maaloumah, le forze di sicurezza irachene hanno catturato il leader dopo un'operazione di sorveglianza durata 10 mesi. Il ricercato è stato monitorato e arrestato subito dopo il suo rientro in Iraq da un paese vicino.

Soggetto considerato tra gli elementi più pericolosi dell'ISIS, il suo nome figurava nella lista dei principali leader dell'organizzazione terroristica. Aveva iniziato le sue attività a Baghdad nel 2004. Soprannominato "Abu Alia", era un esperto nel campo degli attentati con esplosivi.

Le indagini indicano che Abu Alia è stato direttamente coinvolto nell'esecuzione di operazioni terroristiche in varie zone di Baghdad. Durante le operazioni di liberazione dell'Iraq dall'ISIS, si era spostato nelle province di Salah al-Din e Kirkuk, per poi fuggire all'estero.