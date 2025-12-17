Trump: "Rimarrò sempre un amico e un eroe per gli ebrei"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il quotidiano sionista "The Times of Israel", il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la cerimonia di Hanukkah alla Casa Bianca, ha detto agli ospiti: "Il Congresso degli Stati Uniti sta diventando antisemita perché la lobby ebraica non è più considerata la più potente di Washington".

Riguardo alle intenzioni di Trump, il Times of Israel ha scritto che inizialmente si è riferito al Congresso in generale, ma poi ha puntato il dito contro un gruppo di democratici progressisti (filo-palestinesi).

Il presidente degli Stati Uniti ha detto: "Mio padre mi diceva sempre che la lobby più potente in questo Paese era quella ebraica e di Israele, ma oggi non è più così". Ha aggiunto: "Rimarrò sempre un amico e un campione del popolo ebraico".

Mark Levin, il conduttore della cerimonia, ha definito Trump "il primo presidente ebreo degli Stati Uniti". Successivamente, Trump ha invitato a parlare Miriam Adelson, magnate sionista e tra i maggiori finanziatori del Partito Repubblicano, dicendo scherzosamente: "Fai presto, perché 250 milioni di dollari non hanno più il potere d'acquisto di una volta!".

Adelson ha riferito ai presenti di aver parlato con il noto giurista Alan Dershowitz, il quale le avrebbe detto che una terza candidatura di Trump alla presidenza è legalmente possibile.