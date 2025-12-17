Suicidio di un altro militare sionista in una caserma dell'esercito

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Nashra, il quotidiano sionista Haaretz ha riferito che un militare sionista si è tolto la vita sparandosi all'interno di una base militare nel nord dei territori occupati. Questo incidente porta a 61 il numero dei soldati israeliani che si sono suicidati dall'inizio del genocidio a Gaza.

Haaretz ha riferito che il soldato è rimasto gravemente ferito dopo essersi sparato nella base ed è deceduto dopo il trasporto in ospedale.

In precedenza, l'esercito sionista aveva dichiarato in un comunicato che un soldato era stato gravemente ferito da colpi di arma da fuoco in una base nel nord dell'occupazione e trasportato in ospedale, sottolineando che la polizia militare ha avviato un'indagine sull'accaduto.

Un rapporto ufficiale sionista, pubblicato dal Centro di Ricerca e Informazione del Parlamento israeliano il 28 ottobre scorso, ha rivelato che 279 militari sionisti hanno tentato il suicidio dall'inizio del 2024.