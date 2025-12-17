Movimenti israeliani in Yemen attraverso i mercenari degli Emirati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maaloumah, Aref Muthanna Al-Amari, attivista politico nel sud dello Yemen, ha dichiarato che gli sviluppi in corso nel Paese rientrano in un progetto regionale e internazionale volto a riorganizzare le zone di influenza delle parti straniere.

Egli ha aggiunto: "La parte saudita non ha rispettato i suoi precedenti impegni; ciò che sta accadendo oggi in Yemen è un tentativo di imporre nuove equazioni per attuare piani espansionistici, in particolare per estendere l'influenza israeliana nella regione".

Al-Amari ha affermato: "Non si può considerare la presenza degli Emirati in Yemen separata dall'esecuzione di piani stranieri legati a Israele. Israele sostiene gli elementi del Consiglio di Transizione del Sud (STC), considerati mercenari degli Emirati, per indebolire lo Yemen e colpirne la stabilità".

Egli ha sottolineato che, nonostante il sostegno militare e politico, gli Emirati hanno fallito nei loro piani e questo fallimento ha spinto gli Stati Uniti e Israele a intervenire direttamente. Lo Yemen è diventato un teatro di scontro per interessi internazionali. Le regioni orientali e meridionali dello Yemen hanno visto recentemente intensi scontri tra i mercenari di Arabia Saudita ed Emirati.