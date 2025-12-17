ISIS in Siria: "Torneremo presto!"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Akhbar, l'Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che stamattina nei quartieri di Idlib e dintorni sono comparsi volantini appartenenti all'organizzazione terroristica ISIS, i quali annunciano la ripresa delle loro attività.

La città di Idlib e le zone limitrofe vivono in uno stato di terrore dopo la comparsa di queste scritte e delle minacce dell'ISIS di tornare nella regione. Il regime di Jolani, infatti, non è riuscito a garantire la sicurezza in Siria dal momento della sua ascesa al potere; al contrario, gli scontri armati tra le fazioni affiliate a tale regime si sono intensificati in varie aree.

In uno di questi messaggi si legge: "L'ISIS tornerà presto".

In precedenza, scritte a sostegno dell'ISIS erano apparse anche sui muri delle scuole nella zona di Mahkan e nella città di Al-Mayadin, a est di Deir ez-Zor.