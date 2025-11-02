Allarme di Medici Senza Frontiere sul destino di decine di migliaia di civili in Sudan

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Mayadeen, Medici Senza Frontiere ha messo in guardia sui pericoli che minacciano decine di migliaia di sfollati civili ad Al-Fashir dopo l'attacco delle Forze di Supporto Rapido (RSF) nell'area.

Secondo il rapporto, a causa del protrarsi dei massacri in Sudan e dell'impedimento ai civili di raggiungere aree sicure, MSF ha espresso profonda preoccupazione per il destino di decine di migliaia di cittadini sudanesi nella città di Al-Fashir.

L'organizzazione ha aggiunto che nuove immagini satellitari mostrano scene scioccanti di massacri di massa nel Nord Darfur.

Anche le Nazioni Unite hanno annunciato che più di 65.000 persone sono state costrette a fuggire dalla città di Al-Fashir dallo scorso giovedì; ciò nonostante, decine di migliaia di persone sono ancora intrappolate all'interno della città. Prima del suddetto attacco, almeno 260.000 persone risiedevano in questa città.