Attivisti dei media: Le politiche di Trump spingono il mondo verso il caos

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Palestine Online, personalità e attivisti dei media arabi e internazionali hanno condannato le politiche e i comportamenti di Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, definendo le sue azioni come una deviazione dalle politiche consolidate degli Stati Uniti verso la regione e a favore della dottrina politica "America First".

Questa dichiarazione congiunta ha affermato che i dossier aperti in Venezuela, Yemen, Palestina occupata, Cina e NATO rivelano un aspetto di disordine e una tendenza incomprensibile nella sua politica estera.

La dichiarazione, firmata da un gran numero di giornalisti arabi della regione e da élite americane, sottolinea che le politiche di Trump nella regione e nel mondo non sembrano essere semplicemente isolazioniste, né imperialismo espansionistico nel suo senso chiaro, né tantomeno l'incarnazione pratica dello slogan "America First", ma sono più vicine al metodo di re, imperatori e zar nei periodi storici antichi.

La dichiarazione descrive le politiche disordinate di Trump come una violazione e un suicidio politico delle regole del gioco stabilite dalle grandi potenze dopo la Seconda Guerra Mondiale.

La dichiarazione afferma che questo approccio spingerà la regione e il mondo in un periodo di caos.

La dichiarazione sottolinea che questo approccio disorganizzato e caotico alle politiche di Trump, data la situazione turbolenta della regione, non farà altro che alimentare ulteriore violenza.