Il Venezuela Definisce la Confisca della Petroliera da Parte degli USA "Pirateria"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Masirah, il Ministero degli Affari Esteri del Venezuela ha condannato la recente azione degli Stati Uniti di sequestrare una petroliera nelle acque del Mar dei Caraibi e l'ha definita pirateria.

Il Ministero ha invitato la comunità internazionale a opporsi a questo comportamento degli Stati Uniti come leva di pressione.

A tal proposito, Delcy Rodríguez, Vicepresidente del Venezuela, ha dichiarato: "Oggi le maschere sono cadute, la verità è stata svelata e il vero obiettivo degli Stati Uniti è stato chiarito, che è quello di appropriarsi del petrolio del Venezuela."

Ha sottolineato che Washington sta cercando di "rubare illegalmente il petrolio del Venezuela senza pagare alcun prezzo".

Il Vicepresidente del Venezuela ha affermato che questa azione è una chiara violazione del diritto internazionale che comporta responsabilità legali, sottolineando che il suo Paese si rivolgerà a tutti gli organismi e forum internazionali per denunciare il palese furto da parte degli Stati Uniti.

Rodríguez ha aggiunto che il Venezuela agirà con "unità nazionale" per difendere le sue risorse e ricchezze.

Infine, ha sottolineato: "La difesa dei nostri beni è un diritto sovrano e il Venezuela vincerà, indipendentemente da ogni sfida."

L'agenzia Bloomberg aveva annunciato mercoledì sera che le forze statunitensi avevano sequestrato una petroliera con la scusa che fosse soggetta a sanzioni.

Successivamente, Donald Trump, Presidente degli Stati Uniti, confermando l'azione, ha affermato che Washington avrebbe presto pubblicato le immagini del sequestro della petroliera.