Zelensky: "Stiamo Finalizzando un Documento di 20 Punti sulla Fine della Guerra"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina, ha annunciato oggi, mercoledì, che i colloqui tra Stati Uniti e Ucraina sul piano di pace, ricostruzione e sviluppo economico post-bellico si terranno oggi.

Il Presidente ucraino ha poi proseguito: "Stiamo finalizzando 20 punti di un documento fondamentale che può definire le variabili della fine della guerra. Ci aspettiamo di consegnare presto questo documento agli Stati Uniti, dopo la collaborazione con il team del Presidente Trump e i nostri partner europei."

Volodymyr Zelensky ha aggiunto: "Questa settimana potrebbe portare buone notizie per tutti noi e porre fine allo spargimento di sangue."