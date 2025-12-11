Maduro: "Siamo Pronti a Difendere il Paese; È Tempo di Combattere"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Al Youm, Nicolás Maduro, Presidente del Venezuela, ha sottolineato a una folla di suoi sostenitori a Caracas che il Paese è pronto a "rompere i denti dell'impero nordamericano, se necessario."

Ha aggiunto che il partito al governo in Venezuela è l'unica forza in grado di garantire la pace e la stabilità nel Paese.

Queste dichiarazioni di Maduro sono state rilasciate contemporaneamente all'azione illegale degli Stati Uniti di sequestrare una petroliera vicino alle coste del Venezuela.

In un altro discorso, Maduro ha anche detto: "La fase attuale non è tempo di esitazione o paura, ma è tempo di coraggio e battaglia." Ha anche sottolineato il ruolo degli abitanti dei villaggi e del movimento popolare nell'affrontare le pressioni esterne e ha affermato che essi prenderanno le armi per difendere il Paese contro qualsiasi impero aggressore.