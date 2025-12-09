Continuazione dei Crimini del Regime Sionista a Gaza e in Cisgiordania

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il regime sionista, nonostante la firma dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, continua i suoi crimini nella Striscia e applica la politica di repressione e violenza contro i palestinesi residenti in Cisgiordania.

Attacchi Massicci dell'Esercito di Occupazione Sionista in Cisgiordania

A questo proposito, il Centro di Informazione Palestinese ha riferito che la Cisgiordania è stata teatro di un'ampia incursione da parte degli occupanti israeliani sin dalle prime ore di questa mattina. Questi attacchi sono continuati contemporaneamente da Gerico a est fino a Hebron a sud, e da Nablus a Jenin e Tubas.

Secondo fonti locali, le forze sioniste hanno iniziato le loro operazioni irrompendo nel campo profughi di Aqabat Jaber a Gerico, per poi prendere di mira Ein Yabrud a nord-est di Ramallah e Beit Furik a est di Nablus. Successivamente, i militari sionisti hanno fatto irruzione a Beit Rima e Tubas, e a Tammun hanno assediato e perquisito diversi edifici residenziali.

L'esercito del regime sionista ha contemporaneamente attaccato Beit Ummar a nord di Hebron e Al-Dhahiriya a sud della città, e si sono verificati scontri anche nel campo profughi di Al-Fara'a. A Beit Fajjar e Al-Manshiyah a sud di Betlemme, le operazioni di perquisizione delle case sono continuate per diverse ore.

Nel nord della Cisgiordania, le forze israeliane hanno fatto irruzione a Burqin, Rummanah, Arraba e Burqa, arrestando un certo numero di cittadini. Fonti locali hanno annunciato che un bambino palestinese è stato arrestato a Beit Ummar.

Continuazione degli Attacchi del Regime Sionista a Gaza nelle Ultime Ore

Nelle ultime ore, l'esercito sionista, in violazione del cessate il fuoco, ha condotto una nuova ondata di attacchi massicci in diverse aree della Striscia di Gaza.

Nel sud di Rafah è stato segnalato il fuoco pesante dei veicoli militari israeliani e i caccia hanno effettuato diversi intensi attacchi contro la città.

Nella parte orientale della città di Gaza, inclusa la via Baghdad nel quartiere di Shuja'iyya, l'esercito sionista ha fatto esplodere un veicolo blindato imbottito di esplosivo.

Nei quartieri di Al-Tuffah e Al-Zaytun, i caccia del regime sionista hanno preso di mira più volte le aree orientali di questi due quartieri.

Continuano i pesanti bombardamenti da parte degli armamenti sionisti a est di Khan Younis e l'esercito sionista ha fatto esplodere diversi edifici residenziali a est di Khan Younis.

Inoltre, le navi da guerra israeliane hanno sparato intensamente nelle acque costiere di Khan Younis. D'altra parte, sono stati registrati almeno tre attacchi aerei consecutivi nelle aree orientali della città di Gaza.