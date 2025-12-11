Cuba: L'Azione degli USA È Pirateria Contro il Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Mayadeen, Bruno Rodríguez, Ministro degli Esteri di Cuba, ha sottolineato: "Condanniamo l'atto atroce di pirateria e la confisca di una nave che trasportava petrolio venezuelano."

Ha aggiunto: "Le azioni che creano tensione da parte del governo statunitense contro il Venezuela sono condannabili. La pirateria degli Stati Uniti è in contrasto con le regole del libero scambio e del libero movimento delle navi ed è considerata una chiara violazione del diritto internazionale."

Anche il Ministero degli Affari Esteri del Venezuela ha condannato la recente azione degli Stati Uniti di sequestrare una petroliera nelle acque del Mar dei Caraibi e l'ha definita pirateria.

Il Ministero ha invitato la comunità internazionale a opporsi a questo comportamento degli Stati Uniti come leva di pressione.

L'agenzia Bloomberg aveva annunciato mercoledì sera che le forze statunitensi avevano sequestrato una petroliera con la scusa che fosse soggetta a sanzioni.