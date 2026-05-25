Rezaei: Oggi l'esercito americano è in un vicolo cieco di fronte all'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Maggior Generale Mohsen Rezaei, consigliere militare del Comandante in Capo e comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica durante gli otto anni della Sacra Difesa, lunedì scorso alla cerimonia in commemorazione dei martiri della guerra imposta del Ramadan e dell'anniversario dei martiri della potenza dell'Iran tenutasi al Mossalla di Teheran, ha dichiarato: Quest'anno celebriamo l'anniversario della liberazione di Khorramshahr e il giorno della grande sconfitta di Saddam e dei suoi sostenitori, mentre l'anno scorso si sono ripetute altre due Khorramshahr. Si sono ripetute altre due Sacre Difese. Pertanto, questa coincidenza del 3 Khordad con la grande guerra che la nazione iraniana sta affrontando è una questione molto importante.

Rezaei ha continuato: La prima guerra imposta iniziò il 31 Shahrivar 1359 (22 settembre 1980) con un'invasione di terra, mare e aria su larga scala dell'esercito iracheno nel territorio iraniano. Le forze d'invasione entrarono in cinque province del paese. Saddam Hussein aveva ricevuto garanzie chiave dagli Stati Uniti prima dell'inizio dell'attacco. Queste garanzie, ottenute in riunioni segrete con funzionari americani, includevano una restrizione all'invio di armi all'Iran. Gli Stati Uniti si impegnarono a non inviare aerei da combattimento avanzati F-14 e F-4 (Phantom) all'Iran, poiché questo passo avrebbe potuto essere interpretato come un incoraggiamento all'Iraq ad attaccare.

Il consigliere militare del Comandante in Capo ha aggiunto: Per quanto riguarda la non interferenza nel Consiglio di Sicurezza, gli Stati Uniti hanno garantito che nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU avrebbero impedito qualsiasi decisione contro l'invasione irachena dell'Iran e avrebbero impedito che l'Iraq fosse posto sotto il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

Il Segretario del Consiglio Supremo per il Coordinamento Economico dei Capi dei Tre Poteri ha aggiunto: Gli Stati Uniti hanno accettato di non fornire i pezzi di ricambio necessari per i carri armati e gli aerei militari iraniani, che erano principalmente di fabbricazione statunitense, britannica, italiana e tedesca. Ciò avrebbe indebolito la capacità di combattimento dell'Iran a lungo termine.

La quarta garanzia americana era che durante i primi sei mesi di guerra, quando le munizioni delle armi iraniane si sarebbero esaurite, avrebbero rifiutato di inviare le munizioni e i missili necessari all'Iran, come i missili Phoenix per gli aerei F-14.

Il comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica durante gli otto anni della Sacra Difesa ha dichiarato: Saddam Hussein aveva concordato con i leader dei paesi arabi che, se le sue riserve valutarie si fossero esaurite per la guerra, i paesi arabi come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti avrebbero compensato i suoi costi attraverso il denaro del petrolio. Di conseguenza, oltre 80 miliardi di dollari furono forniti a Saddam Hussein come aiuto finanziario dai paesi arabi.

Rezaei ha continuato: I recenti sviluppi nella regione e il confronto militare con l'Iran hanno messo gli Stati Uniti in un vicolo cieco totale. Sembra che le forze militari americane, presenti nella regione aspettandosi una guerra breve, ora stiano affrontando la realtà di un conflitto prolungato. Durante gli scontri recenti, si è verificato un evento importante che ha influenzato il corso degli eventi. Il ladro che aveva attaccato l'Iran è rimasto intrappolato mentre fuggiva nello Stretto di Hormuz. Questo evento ha dimostrato che attraversare lo Stretto di Hormuz e fuggirne non è affatto facile.

Il Segretario del Consiglio Supremo per il Coordinamento Economico dei Capi dei Tre Poteri ha ricordato: Loro, nonostante la mancanza di preparazione per una guerra lunga, hanno tentato di dichiarare la loro vittoria con una «operazione dimostrativa» a Isfahan. Ma questi tentativi sono falliti a causa dell'intervento di «Dio Onnipotente», e oggi l'esercito americano è in un vicolo cieco di fronte all'Iran.

Egli ha dichiarato: Gli analisti ritengono che l'ingresso in una guerra più ampia delinei per gli Stati Uniti un corridoio oscuro senza fine. Questo corridoio inizia nello Stretto di Hormuz, si estende fino al Golfo Persico, al Mare di Oman, allo Stretto di Bab el-Mandeb e all'Oceano Indiano, e porterà a una guerra molto grande. Di fronte a questa situazione, hanno avanzato due richieste chiave: una è la liberazione dello Stretto di Hormuz, l'altra è il ricevimento del materiale arricchito dell'Iran.

Rezaei ha chiarito in proposito: La gestione dello Stretto di Hormuz deve essere nelle mani dell'Iran, perché l'Iran ha impedito il dispiegamento di truppe e l'instabilità nel Golfo Persico. Lo Stretto di Hormuz è chiuso all'instabilità e al dispiegamento di truppe, ma è aperto al libero commercio. La marina delle Guardie della Rivoluzione, esercitando la propria gestione, identificando e registrando le navi, garantisce il passaggio sicuro delle navi mercantili di diversi paesi, ad eccezione di pochi paesi specifici.

Ha aggiunto: L'Iran sottolinea che la sicurezza è una priorità per lui, e la gestione dello Stretto di Hormuz è un diritto legittimo. La storia di 47 anni di mancata gestione e di transito di munizioni attraverso questo stretto, in particolare durante la guerra imposta, è una prova di questa affermazione.

Il Segretario del Consiglio Supremo per il Coordinamento Economico dei Capi dei Tre Poteri ha proseguito: Per quanto riguarda la questione dell'arricchimento, l'Iran è membro del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (NPT) e svolge le sue attività nucleari pacifiche sotto la supervisione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Gli ispettori dell'AIEA hanno visitato più volte gli impianti nucleari iraniani e hanno confermato che l'Iran non ha deviazioni nelle sue attività nucleari. Questa tecnologia è necessaria all'Iran per un uso pacifico in sanità, agricoltura, industria e produzione di strumenti di precisione, e l'Iran agisce secondo le normative internazionali. Ma l'insistenza e le richieste eccessive della controparte su queste due questioni non hanno raggiunto e non raggiungeranno alcun risultato.