Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il debito nazionale americano è aumentato di oltre 406.5 miliardi di dollari dall'inizio dell'aggressione illegale di Washington e del regime sionista contro il suolo iraniano.

Secondo questo media, sulla base dei dati pubblicati dal Tesoro americano, il debito nazionale del paese è aumentato da 38.77 trilioni di dollari il 27 febbraio (un giorno prima dell'inizio dell'aggressione contro Teheran) a 39.18 trilioni di dollari il 30 maggio (oggi sabato).

D'altra parte, l'agenzia di stampa RIA Novosti ha dichiarato al riguardo: Questo rapporto mostra anche che il governo americano non ha ancora pubblicato informazioni complete sul costo reale delle operazioni contro l'Iran e sul suo impatto sul debito pubblico del paese.

Vale la pena notare che il giornale americano New York Times ha recentemente dichiarato in un rapporto che la crisi del debito americano che supera le dimensioni dell'economia di questo paese non è più solo una crisi finanziaria, ma è diventata una crisi di normalizzazione psicologica e politica accompagnata da un deficit di bilancio cronico e debito cronico.

I sostenitori della riduzione del deficit di bilancio hanno lavorato duramente negli ultimi anni per trovare modi per scioccare i politici e il pubblico e costringerli a prendere sul serio il crescente debito federale.