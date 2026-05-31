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Giornale sionista: Nonostante le affermazioni di Tel Aviv, Hezbollah è ancora potente

31 maggio 2026 - 16:25
News ID: 1820805
Source: ABNA24
Giornale sionista: Nonostante le affermazioni di Tel Aviv, Hezbollah è ancora potente

Un giornale sionista ha riconosciuto la potenza di Hezbollah dopo tre anni di guerra contro questo partito in Libano.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale sionista «Jerusalem Post» ha riferito che dopo tre anni di guerra, Hezbollah continua a tenere sotto fuoco le aree settentrionali dei territori occupati.

In questo rapporto si afferma che le limitate operazioni di terra vicino ai confini e i raid aerei non sono riusciti a eliminare le minacce di Hezbollah.

Questo giornale sionista ha aggiunto che i funzionari sionisti parlano costantemente della sconfitta di Hezbollah e del suo disarmo, ma questa organizzazione è ancora armata e attiva.

Va notato che Hezbollah libanese risponde ancora fermamente alle violazioni del regime sionista del cessate il fuoco in questo paese, tanto che nelle ultime 24 ore ha effettuato 24 operazioni contro le posizioni, i centri e le basi dei militari sionisti nelle aree di confine e nel nord della Palestina occupata.

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