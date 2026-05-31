Nuovo attacco di Trump al Papa per la sua opposizione alla guerra contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita The Hill, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha criticato Papa Leone XIV, leader dei cattolici del mondo, e Brandon Johnson, sindaco di Chicago, per il loro incontro in Vaticano e ha detto che qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è una persona inutile.

Trump ha scritto sul suo social network Truth Social: «Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non deve ottenere armi nucleari!» In questo messaggio ha anche ripubblicato le immagini dell'incontro di Johnson con il Papa. In queste immagini, il sindaco di Chicago regala al Papa una piccola bandiera della sua città, ed entrambi sono visti con in mano un cappello della squadra di baseball dei Chicago Cubs; mentre Papa Leone XIV è noto per essere un tifoso della squadra dei Chicago White Sox.

Le dichiarazioni di Trump hanno alimentato le sue precedenti tensioni con il Papa. Il presidente americano aveva in precedenza criticato le critiche del Papa sulla guerra contro l'Iran e le sue posizioni su immigrazione e questioni sociali, dicendo che non vuole un Papa che pensi che l'Iran possa ottenere armi nucleari. Trump aveva anche criticato l'opposizione del Papa ad alcune politiche dell'amministrazione americana, comprese le misure militari e quelle sull'immigrazione.

In risposta, Papa Leone aveva precedentemente dichiarato di non temere l'amministrazione Trump e che avrebbe continuato a parlare apertamente dei messaggi del Vangelo e delle questioni umanitarie. Il suo incontro con Brandon Johnson in Vaticano si è concentrato principalmente su temi come la giustizia sociale, l'immigrazione, il sostegno ai gruppi vulnerabili e la cooperazione umanitaria.

Il sindaco di Chicago, in risposta alle dichiarazioni di Trump, ha annunciato che i cittadini di Chicago sono stanchi della «guerra» di Trump contro l'Iran e che le sue politiche rendono la vita delle famiglie lavoratrici più difficile.