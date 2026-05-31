Attacco di caccia alle tende dei profughi palestinesi; situazione critica di un ospedale a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, i caccia del regime sionista hanno preso di mira pochi minuti fa le tende dei profughi palestinesi nel campo di Jabalia, situato nel nord della Striscia di Gaza.
In questo brutale attacco, un numero di profughi palestinesi è rimasto ferito.
Inoltre, gli attacchi dei militari sionisti contro il nord-est del campo di al-Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, sono ripresi.
D'altra parte, a causa del deterioramento della situazione umanitaria nella Striscia di Gaza, il direttore dell'ospedale dei Martiri di al-Aqsa ha dichiarato che è iniziato il conto alla rovescia per la chiusura di questo ospedale a causa di interruzioni di corrente.
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