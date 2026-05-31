Haaretz: L'arricchimento iraniano non è più il tema principale dei piani di accordo

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale sionista Haaretz in un rapporto intitolato "Hormuz, uranio e miliardi di dollari" ha scritto: L'Iran non ha fretta di raggiungere un accordo con l'America.

Questo media sionista ha aggiunto riguardo al vantaggio dell'Iran nei negoziati con l'America: Le nuove proposte cercano di risarcire i danni subiti dall'Iran nella guerra e di riaprire lo Stretto di Hormuz alla navigazione, senza affrontare direttamente le principali divergenze sull'arricchimento dell'uranio.

Haaretz non ritiene l'Iran pronto a fare concessioni e scrive: Sembra che Teheran non abbia alcuna fretta di scendere a compromessi.

Questo media sionista ha definito la situazione simile a uno scherzo e ha aggiunto: "Quasi un accordo" avrebbe potuto essere il titolo di uno dei numeri comici del popolare programma israeliano "Eretz Nehederet" (Paese meraviglioso), ma questa storia è così reale che non si può considerarla uno scherzo.