Il terrore dei sionisti per una nuova minaccia in Cisgiordania

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il corrispondente militare della rete israeliana i24 News ha riferito che centinaia di droni sono stati scoperti in Cisgiordania, e la minaccia di questi droni è diventata una questione sensibile in questa regione.

In questo rapporto si afferma che l'esercito del regime sionista ha intensificato la gravità dei suoi attacchi in varie aree della Palestina occupata perché ha ricevuto rapporti secondo cui i droni lanciati dalla Cisgiordania potrebbero agire come una minaccia contro altre aree, e non solo contro gli insediamenti della Cisgiordania.

Secondo questo rapporto, i droni che decollano dalla Cisgiordania possono raggiungere persino il centro dei territori occupati.

In precedenza, anche i media sionisti avevano ammesso che lo spazio aereo delle aree settentrionali dei territori occupati è completamente aperto ai droni di Hezbollah.