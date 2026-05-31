Operazione speciale di Hezbollah; I sionisti vengono cacciati anche nell'oscurità della notte

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la radio dell'esercito del regime sionista ha ammesso che la scorsa notte un drone appartenente alle forze di Hezbollah libanese ha colpito diversi membri della brigata Golani.

Secondo questo rapporto, l'attacco è particolarmente preoccupante perché è avvenuto di notte e dimostra che Hezbollah ha la capacità di colpire i militari sionisti con droni kamikaze anche nelle ore buie.

La radio dell'esercito del regime sionista ha aggiunto che questi droni sono molto probabilmente dotati di sistemi di visione notturna che possono colpire i nemici anche nell'oscurità.

In precedenza, anche i media sionisti avevano ammesso che lo spazio aereo delle aree settentrionali dei territori occupati è completamente aperto ai droni di Hezbollah.