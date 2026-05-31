Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita RIA Novosti, Armando Mema, politico finlandese e membro del partito «Coalizione della Libertà», ha dichiarato: L'Unione Europea, finanziando la guerra e inviando armi letali all'Ucraina, ha ripetutamente superato le linee rosse.

Ha aggiunto: La Russia ha nuovamente mostrato la sua disponibilità al dialogo con l'Europa e spera che questo conflitto venga risolto per via diplomatica.

Le relazioni tra Russia e Unione Europea si sono deteriorate dall'inizio della guerra in Ucraina. I negoziati di pace sull'Ucraina sono finora rimasti infruttuosi e le parti non sono disposte a scendere a compromessi sulle questioni controverse.

Mosca accusa Bruxelles di sabotare i negoziati di pace e di finanziare e armare l'Ucraina per la guerra contro la Russia.