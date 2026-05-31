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Avvertimento di un politico finlandese sulle conseguenze degli aiuti militari all'Ucraina

31 maggio 2026 - 16:27
News ID: 1820811
Source: ABNA24
Avvertimento di un politico finlandese sulle conseguenze degli aiuti militari all'Ucraina

Un politico finlandese ha avvertito che l'Unione Europea, inviando armi all'Ucraina, ha ripetutamente superato le «linee rosse» della Russia.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita RIA Novosti, Armando Mema, politico finlandese e membro del partito «Coalizione della Libertà», ha dichiarato: L'Unione Europea, finanziando la guerra e inviando armi letali all'Ucraina, ha ripetutamente superato le linee rosse.

Ha aggiunto: La Russia ha nuovamente mostrato la sua disponibilità al dialogo con l'Europa e spera che questo conflitto venga risolto per via diplomatica.

Le relazioni tra Russia e Unione Europea si sono deteriorate dall'inizio della guerra in Ucraina. I negoziati di pace sull'Ucraina sono finora rimasti infruttuosi e le parti non sono disposte a scendere a compromessi sulle questioni controverse.

Mosca accusa Bruxelles di sabotare i negoziati di pace e di finanziare e armare l'Ucraina per la guerra contro la Russia.

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