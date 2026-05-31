Affermazione di Tel Aviv sull'avanzata nel Libano meridionale e l'occupazione di un'area

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al Jazeera, l'esercito del regime sionista ha affermato di essere riuscito a occupare il castello di al-Shakif, situato nel Libano meridionale. Fonti militari in questo regime hanno anche affermato che l'esercito sta cercando di mantenere il controllo di quest'area e dei dintorni del fiume al-Saluqi.

Hanno aggiunto che l'occupazione dell'area menzionata è avvenuta dopo scontri violenti con le forze di Hezbollah e un ampio supporto aereo e terrestre.

L'esercito sionista ha anche emesso un avviso di evacuazione per i residenti del Libano meridionale e delle aree a sud del fiume al-Zahrani.

Israel Katz, il ministro della Guerra del regime sionista, ha anche affermato che, per ordine di Netanyahu, questo punto strategico è caduto in mano ai sionisti per proteggere le aree occupate in Galilea.