Azizi: L'Iran dopo la guerra del Ramadan è completamente diverso dall'Iran prima della guerra

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento, parlando con il canale Khobar riguardo al monitoraggio degli aeromobili nemici, ha detto: Nel corso della giornata passata e oggi, abbiamo assistito alla presenza di droni nemici. A questo proposito, ieri è stato preso un provvedimento deciso.

Il presidente della Commissione ha aggiunto: Oggi abbiamo avuto un incontro con il generale Abdollahi, comandante della base di Khatam al-Anbiya. Durante l'incontro, hanno riferito dei droni, ed egli ha dichiarato con fermezza e ha ordinato di intervenire.

Azizi ha sottolineato: Questo è un segno della massima prontezza e potenza delle nostre forze armate. Qualsiasi comportamento contrario ai nostri interessi nazionali e alla sicurezza, riceverà una risposta devastante, decisa e che indurrà al pentimento da parte delle nostre forze armate.

Ha chiarito: Sia ieri che oggi siamo stati testimoni di queste misure deterrenti. Senza dubbio, se i nemici della nazione iraniana commetteranno un errore, le nostre forze armate, che sono al massimo della prontezza, risponderanno.

Il presidente della Commissione ha aggiunto: Nell'incontro con il generale Abdollahi, abbiamo sottolineato la prontezza delle forze armate e abbiamo ribadito che le forze armate sono piene di capacità di prontezza e deterrenza. Come in passato, le nostre forze armate reagiranno al massimo contro qualsiasi azione, ovunque essa avvenga, sia nel nostro territorio, o se l'insicurezza dovesse verificarsi al di fuori della nostra regione.

Riguardo al raggiungimento o meno di un accordo con l'America, ha detto: Durante la seconda settimana di guerra, gli americani attraverso Munir Asem hanno fatto proposte. Ho visto che in quei giorni gli americani chiedevano un cessate il fuoco e negoziati.

Il presidente della Commissione ha aggiunto: Gli americani sono stati costretti a entrare in un campo chiamato cessate il fuoco e negoziati, invece di porre fine alla guerra in tre giorni come volevano. Questo significa che noi siamo stati i vincitori indiscussi su quel campo.