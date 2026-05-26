Amir Jahanshahi: Nessun nemico è in grado di confrontarsi con la Repubblica Islamica dell'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale di brigata Ali Jahanshahi, comandante delle forze terrestri dell'esercito, in un'intervista, commemorando la grande epopea del 3 Khordad (liberazione di Khorramshahr e l'operazione Beit ol-Moqaddas), ha detto: Il 3 Khordad, anniversario della liberazione di Khorramshahr, esprime la resistenza e la forza delle forze armate e del popolo eroico iraniano sotto la guida del grande Imam e della saggezza del nostro Imam martire, che è rimasto impresso nella mente di tutti i popoli del mondo.

Il comandante delle forze terrestri, osservando che i nemici del sistema devono apportare modifiche alla loro dottrina militare nei confronti dell'Iran, ha aggiunto: Oggi il mondo intero è testimone dell'umiliazione e della vergogna dell'America e del regime sionista. Qui c'è l'Iran. E se un nemico volesse guardare con occhio storto alla terra sacra di questo paese, incontrerà forze armate pronte al sacrificio e preparate.

Il generale di brigata Jahanshahi ha sottolineato: L'Iran potente, grazie all'unità e alla coesione del popolo eroico, sarà sempre al culmine del potere. Se l'imperialismo mondiale non riesce a raggiungere i suoi obiettivi malvagi in Iran, è a causa della coesione nazionale in Iran.

Il comandante delle forze terrestri ha ricordato: La liberazione di Khorramshahr fu realizzata con un'operazione combinata e ponderata durante la guerra imposta. Anche oggi, se il nemico vorrà commettere un errore, l'esercito vittorioso della Repubblica Islamica e il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, insieme all'unità e alla coesione del popolo resistente della nostra cara Iran, riceveranno una risposta più forte che in passato.

Il generale di brigata Jahanshahi, parlando della prontezza delle forze terrestri a difendere i confini del paese, ha detto: Le forze terrestri dell'esercito sono schierate su tutti i confini con un'alta prontezza difensiva. Nessuna preoccupazione o minaccia è prevista per i confini. E se il nemico guarda i confini con occhio storto, incontrerà la reazione più severa.