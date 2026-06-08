Guardiani della Rivoluzione: La base aerea di Ramat David colpita da missili balistici

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'Ufficio per le Relazioni Pubbliche dei Guardiani della Rivoluzione Islamica ha emesso un comunicato riguardante la risposta missilistica dell'Iran alla violazione della tregua da parte del regime sionista.

Il testo del comunicato è il seguente:

In risposta ai crimini diffusi del regime sionista occupante nel sud del Libano, alle uccisioni di massa e allo sfollamento forzato delle popolazioni oppresse delle aree di Tiro, Nabatiyeh e di altre località, inclusa Dahieh (Beirut), la base aerea di Ramat David, origine di queste aggressioni, è stata colpita da missili balistici della Forza Aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione.

La nostra accettazione della tregua l'8 aprile era condizionata alla cessazione del fuoco su tutti i fronti; ma come sempre, gli Stati Uniti e il regime sionista non hanno rispettato i loro impegni. Hanno continuato le aggressioni e i crimini in Libano, e hanno violato la tregua con ripetuti attacchi alle coste e alle navi iraniane nello Stretto di Hormuz, nel Mare dell'Oman e nell'Oceano Indiano.

L'operazione di questa sera è stata un avvertimento; se le aggressioni si ripeteranno, le risposte saranno più estese e copriranno tutti gli obiettivi americano-sionisti nella regione.