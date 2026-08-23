Continuazione della violazione della tregua in Libano; Il regime israeliano ha preso di mira diverse aree

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando la rete Al-Mayadeen, il corrispondente di questa rete ha riferito che l'esercito del regime israeliano ha effettuato un'esplosione nei dintorni della città «Al-Qantra» nel sud del Libano.

Secondo questo rapporto, l'artiglieria dell'esercito del regime israeliano ha anche bombardato i dintorni dell'area «Martaafa al-Dabsha» nel sud del Libano.

Questa rete ha anche riferito di un attacco aereo israeliano contro la città «Al-Mansouri».

Secondo il rapporto di questa rete, anche i dintorni della città «Sarbin» nel sud del Libano sono stati presi di mira dai sionisti.

Questa rete ha anche annunciato che l'esercito del regime israeliano ha effettuato due esplosioni nelle città «Hadatha» e «At-Tayiba» nel sud del Libano.

Continuazione degli attacchi del regime israeliano contro il sud del Libano

I media libanesi hanno riportato la continuazione degli attacchi dell'esercito del regime israeliano contro varie aree del sud del Libano e hanno dichiarato che i caccia e l'artiglieria di questo regime hanno preso di mira i dintorni delle alture «Ad-Dabsha» e «Ali at-Tahir».

Fonti di stampa hanno riferito che i dintorni delle alture «Ad-Dabsha» nell'area «Duha Kfarraman» nel sud del Libano sono stati nuovamente presi di mira dai sionisti.