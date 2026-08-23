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Continuazione delle illusioni del presidente americano sulla proprietà dello Stretto di Hormuz

23 agosto 2026 - 11:32
Codice notizia: 1855992
Source: ABNA24
Continuazione delle illusioni del presidente americano sulla proprietà dello Stretto di Hormuz

Mentre i tentativi militari, economici e diplomatici del presidente americano di ottenere il controllo dello Stretto di Hormuz sono finora falliti, in nuove dichiarazioni ha affermato di aver scortato navi in questo corso d'acqua.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando la rete Al Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in una nuova affermazione che riflette il suo precedente desiderio di controllare lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato: «Abbiamo scortato più di 1000 navi nello Stretto di Hormuz.»

L'affermazione di Trump arriva mentre, secondo i dati delle compagnie di navigazione marittima, il traffico nello Stretto di Hormuz è sceso a meno del 4% del livello precedente all'aggressione americana contro l'Iran dello scorso marzo.

Inoltre, in un gesto estremamente volgare ed espansionista, ha condiviso sulla sua pagina ufficiale di Truth Social un'immagine con la scritta: «Lo Stretto di Hormuz è il nuovo territorio dell'America.»

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