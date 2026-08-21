L'ufficio di Netanyahu: Erdoğan è un «dittatore antisemita»

Secondo l'agenzia di stampa «Abna» citando l'agenzia «Shihab», l'ufficio di Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele, in merito ai raid aerei di questo regime contro la Siria e alla reazione della Turchia, ha dichiarato: «Recep Tayyip Erdoğan cerca di estendere la sua aggressione contro Israele attraverso la Siria, e Israele non lo tollererà.»

Nella dichiarazione dell'ufficio di Netanyahu al riguardo si legge: «Il vergognoso tentativo di Erdoğan di intimidire i vertici politici e militari israeliani non avrà risultati. Israele continuerà la sua azione decisa contro i tentativi della Turchia di destabilizzare la regione e contro qualsiasi minaccia alla sua sicurezza.»