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L'ufficio di Netanyahu: Erdoğan è un «dittatore antisemita»

21 agosto 2026 - 22:41
Codice notizia: 1855245
Source: ABNA24
L'ufficio di Netanyahu: Erdoğan è un «dittatore antisemita»

L'ufficio del primo ministro del regime sionista, definendo il presidente turco un dittatore e antisemita, ha affermato che questo regime non tollererà i tentativi di Erdoğan di minacciare la sicurezza di Israele.

Secondo l'agenzia di stampa «Abna» citando l'agenzia «Shihab», l'ufficio di Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele, in merito ai raid aerei di questo regime contro la Siria e alla reazione della Turchia, ha dichiarato: «Recep Tayyip Erdoğan cerca di estendere la sua aggressione contro Israele attraverso la Siria, e Israele non lo tollererà.»

Nella dichiarazione dell'ufficio di Netanyahu al riguardo si legge: «Il vergognoso tentativo di Erdoğan di intimidire i vertici politici e militari israeliani non avrà risultati. Israele continuerà la sua azione decisa contro i tentativi della Turchia di destabilizzare la regione e contro qualsiasi minaccia alla sua sicurezza.»

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