Media sionisti: L'Egitto ha rimosso «Israele» dalle mappe scolastiche

Secondo l'agenzia di stampa «Abna» citando il Centro informazioni palestinese, il canale 14 televisivo del regime sionista, facendo riferimento alla pubblicazione di una mappa nei media egiziani «Cairo24», ha riferito: «Si profila un'altra crisi politica? In Egitto Israele è stato rimosso dalla mappa».

Secondo questo rapporto, il sito di notizie Cairo24 ha pubblicato ieri una mappa relativa al nuovo sistema di istruzione secondaria in Egitto, in cui, nel nord-est del paese, è riportato il nome «Palestina» e non vi è alcun riferimento al nome «Israele».

Nella didascalia di questa mappa si legge: «Presente nelle pagine della storia; la Palestina appare sulla mappa politica dell'Egitto nel nuovo curriculum del sistema di diploma di scuola secondaria».

Il canale 14 del regime sionista ha sottolineato che la pubblicazione di questa mappa è notevole, considerando che l'Egitto ha relazioni diplomatiche e un accordo di pace con questo regime dal 1979, e ha aggiunto che questa questione dovrebbe essere motivo di preoccupazione per il ministero degli Esteri israeliano.

Questo media sionista ha inoltre invitato Tel Aviv a reagire e ha sottolineato che «Israele deve chiarire che un simile passo è inaccettabile per esso».