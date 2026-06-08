Secondo l'agenzia di stampa Abna, è stato pubblicato un comunicato del Ministero degli Esteri riguardante i colpi difensivi dell'Iran contro obiettivi del regime sionista.

Il testo del messaggio è il seguente:

A seguito delle ripetute violazioni della tregua dell'8 aprile e della ripetizione delle azioni aggressive del regime sionista contro il Libano e la Repubblica Islamica dell'Iran, inclusa la complicità con l'esercito terrorista americano negli attacchi delle ultime due settimane contro navi e obiettivi iraniani nelle regioni meridionali del paese, nonché la complicità con il regime americano nella pirateria marittima contro il popolo iraniano, le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran domenica sera 7 giugno 2025, nel quadro del diritto intrinseco alla legittima difesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, hanno colpito diversi obiettivi militari nel nord dei territori palestinesi occupati.

La Repubblica Islamica dell'Iran, sottolineando la seria determinazione del popolo iraniano a difendere fermamente la propria sicurezza e i propri interessi nazionali ovunque lo ritenga opportuno, ricorda che il cessate il fuoco in Libano era parte integrante dell'intesa di tregua dell'8 aprile 2025, e che il governo americano ha la responsabilità diretta per le violazioni della tregua da parte del regime sionista e per le conseguenti ricadute, nonché per qualsiasi escalation delle tensioni nella regione.

La Repubblica Islamica dell'Iran avverte che qualsiasi avventura malvagia del regime sionista contro il Libano o la Repubblica Islamica dell'Iran incontrerà una risposta schiacciante e globale da parte delle coraggiose forze armate dell'Iran.