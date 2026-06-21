Kanani Moghaddam: Dobbiamo uscire dal ciclo ripetitivo di negoziati e ritorno alla guerra

Hossein Kanani Moghaddam, esperto di questioni internazionali, in un'intervista, facendo riferimento all'inaffidabilità degli Stati Uniti e alla chiusura dello Stretto di Hormuz, ha dichiarato: una delle precondizioni per il cessate il fuoco e la fine della guerra è il primo punto, ovvero che la guerra su tutti i fronti, specialmente in Libano, termini.

Ha proseguito: un'altra delle nostre condizioni è il ritiro del regime sionista dai territori meridionali del Libano.

Ha detto: gli Stati Uniti si erano impegnati a fermare la macchina da guerra del regime e a impedire il massacro del popolo libanese, ma a quanto pare un cane rabbioso come Netanyahu ha spezzato la catena e attacca persino il suo stesso padrone, quindi questa azione è una palese violazione del cessate il fuoco secondo il diritto internazionale, e l'Iran ha il diritto, senza riguardo ai 14 punti dell'accordo (la cui firma è ancora fresca), di ripristinare le condizioni precedenti.

L'esperto di questioni internazionali ha detto: Nel frattempo, lo Stretto di Hormuz rimane uno degli elementi più importanti del potere deterrente dell'Iran e uno degli strumenti efficaci per garantire l'adempimento degli impegni della controparte.

Ha affermato: Contemporaneamente, vari gruppi dell'asse della resistenza, incluse le forze yemenite, hanno dichiarato la loro disponibilità a compiere azioni estese contro il regime sionista. Pertanto, se le tensioni dovessero continuare, la regione potrebbe tornare nuovamente alla situazione precedente, e potrebbero persino essere sollevate questioni come le restrizioni al traffico marittimo nello stretto di Bab el-Mandeb.

Ha detto: D'altro canto, le recenti posizioni della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica sottolineano anche il rifiuto di pressioni e richieste che vanno oltre l'accordo. Inoltre, l'instaurazione e il mantenimento del cessate il fuoco in Libano sono considerati uno degli elementi importanti di questo accordo. L'insieme di questi sviluppi mostra che l'equilibrio di potere nella regione è cambiato e che il controllo sulla gestione degli eventi è ora più che mai nelle mani della Repubblica Islamica dell'Iran.

Kanani Moghaddam ha aggiunto: Allo stesso tempo, gli Stati Uniti hanno cercato, attraverso l'uso della guerra psicologica, di dare l'impressione di assumere una posizione critica nei confronti delle recenti azioni del regime sionista e di non aver approvato alcuni attacchi. Tuttavia, molti analisti valutano queste posizioni come parte di una tattica mediatica e ritengono che le decisioni strategiche del regime sionista non possano essere realizzate senza il coordinamento e il sostegno di Washington.