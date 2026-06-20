Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia turca Anadolu, un sondaggio congiunto dell'Associated Press e del centro di ricerca NORC mostra che circa il 65% dei cittadini americani non approva le politiche dell'amministrazione Donald Trump nei confronti dell'Iran.

Questo sondaggio, i cui risultati sono stati pubblicati venerdì, è stato condotto su 3040 persone nel periodo tra l'11 e il 17 giugno.

Secondo i risultati di questa ricerca, la visione negativa delle azioni di Trump non è presente solo tra democratici e indipendenti, ma anche tra una parte dei sostenitori del Partito Repubblicano, tanto che solo il 28% dei repubblicani è soddisfatto dell'operato dell'amministrazione Trump verso l'Iran.

Inoltre, il 53% dei partecipanti al sondaggio ha descritto i recenti attacchi militari statunitensi contro l'Iran come «eccessivi».

Questo sondaggio ha anche esaminato la visione degli americani sulle politiche dell'amministrazione nei confronti del regime sionista, mostrando che solo il 34% degli intervistati è favorevole all'approccio di Trump verso questo regime.

Alcuni partecipanti al sondaggio hanno sottolineato che Netanyahu persegue la propria agenda indipendente e che Trump è incapace di esercitare influenza su di lui.

Questi risultati vengono pubblicati mentre mercoledì sera, i presidenti degli Stati Uniti e dell'Iran hanno firmato elettronicamente il «Memorandum d'intesa di Islamabad». Questo accordo, raggiunto con la mediazione del Pakistan, ha aperto la strada alla fine dell'aggressione iniziata contro l'Iran il 28 febbraio.

Secondo l'annuncio ufficiale del mediatore pakistano, con l'entrata in vigore di questo memorandum, l'Iran ha iniziato la riapertura dello Stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti hanno messo all'ordine del giorno la revoca del blocco navale contro l'Iran imposto da aprile.