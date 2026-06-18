Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti secondo un funzionario della Casa Bianca

Come riportato dall'agenzia di stampa "Abna" citando la rete "Al-Jazeera", un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che il testo del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, che dovrebbe essere firmato in Svizzera, comprende 14 punti, e che l'incontro imminente in questo paese avrà un ruolo determinante nel trasformare questo memorandum in un accordo globale.

Riguardo al memorandum tra Iran e Stati Uniti, ha dichiarato che il primo punto del memorandum sottolinea la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, e che Stati Uniti, Iran e i loro alleati si impegnano a non compiere ulteriori azioni militari l'uno contro l'altro.

Questo funzionario della Casa Bianca, il cui nome non è stato citato, ha proseguito: Questo memorandum sottolinea anche il rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale dei due paesi e la non interferenza negli affari interni dell'altro.

Secondo le disposizioni di questo accordo, Teheran e Washington si sono anche impegnate a negoziare un accordo finale entro 60 giorni, con possibilità di proroga tramite accordo bilaterale.

Il funzionario della Casa Bianca ha aggiunto che Washington si è anche impegnata ad avviare il processo di revoca del blocco marittimo contro l'Iran e a completarlo integralmente entro 30 giorni.

Secondo questo funzionario americano, «l'Iran dovrebbe anche consultarsi, in coordinamento con i paesi del Golfo e nel dialogo con l'Oman, sulla gestione del traffico nello Stretto di Hormuz».

Questo funzionario americano ha aggiunto: Secondo questo memorandum, gli Stati Uniti si sono impegnati a elaborare un piano per la ricostruzione dell'Iran in cooperazione con i loro partner regionali.

Ha dichiarato: Il valore di questo piano è stato annunciato in 300 miliardi di dollari, e il suo meccanismo di attuazione sarà determinato nell'accordo finale.

Questo funzionario americano ha aggiunto: Washington si è anche impegnata a revocare le sanzioni contro l'Iran secondo un calendario e nell'ambito dell'accordo finale.

Ha concluso dicendo: L'Iran ha anche sottolineato che non cercherà di ottenere o sviluppare armi nucleari.