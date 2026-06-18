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Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti secondo un funzionario della Casa Bianca

18 giugno 2026 - 11:30
News ID: 1828749
Source: ABNA24
Il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti secondo un funzionario della Casa Bianca

Un funzionario della Casa Bianca ha pubblicato la sua versione del memorandum d'intesa in 14 punti con l'Iran.

Come riportato dall'agenzia di stampa "Abna" citando la rete "Al-Jazeera", un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato che il testo del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti, che dovrebbe essere firmato in Svizzera, comprende 14 punti, e che l'incontro imminente in questo paese avrà un ruolo determinante nel trasformare questo memorandum in un accordo globale.

Riguardo al memorandum tra Iran e Stati Uniti, ha dichiarato che il primo punto del memorandum sottolinea la cessazione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, e che Stati Uniti, Iran e i loro alleati si impegnano a non compiere ulteriori azioni militari l'uno contro l'altro.

Questo funzionario della Casa Bianca, il cui nome non è stato citato, ha proseguito: Questo memorandum sottolinea anche il rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale dei due paesi e la non interferenza negli affari interni dell'altro.

Secondo le disposizioni di questo accordo, Teheran e Washington si sono anche impegnate a negoziare un accordo finale entro 60 giorni, con possibilità di proroga tramite accordo bilaterale.

Il funzionario della Casa Bianca ha aggiunto che Washington si è anche impegnata ad avviare il processo di revoca del blocco marittimo contro l'Iran e a completarlo integralmente entro 30 giorni.

Secondo questo funzionario americano, «l'Iran dovrebbe anche consultarsi, in coordinamento con i paesi del Golfo e nel dialogo con l'Oman, sulla gestione del traffico nello Stretto di Hormuz».

Questo funzionario americano ha aggiunto: Secondo questo memorandum, gli Stati Uniti si sono impegnati a elaborare un piano per la ricostruzione dell'Iran in cooperazione con i loro partner regionali.

Ha dichiarato: Il valore di questo piano è stato annunciato in 300 miliardi di dollari, e il suo meccanismo di attuazione sarà determinato nell'accordo finale.

Questo funzionario americano ha aggiunto: Washington si è anche impegnata a revocare le sanzioni contro l'Iran secondo un calendario e nell'ambito dell'accordo finale.

Ha concluso dicendo: L'Iran ha anche sottolineato che non cercherà di ottenere o sviluppare armi nucleari.

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