Come riportato dall'agenzia di stampa "Abna" citando la rete "Al-Mayadeen", un media sionista, in una dura critica nei confronti di Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime israeliano, ha dichiarato: «Che pazzo voterebbe per Netanyahu? O non è sano di mente o è uno stupido.»

Questo media, sollevando questa domanda, ha mosso aspre critiche al funzionamento del gabinetto di Netanyahu e alle sue politiche.

Le dichiarazioni espresse riflettono l'intensificarsi delle divisioni e delle critiche interne nel regime israeliano riguardo al funzionamento del gabinetto di Netanyahu, in particolare nei settori della guerra, delle questioni di sicurezza e degli ultimi sviluppi politici.

Questa notizia viene pubblicata dopo che, secondo l'ultimo sondaggio condotto nei territori occupati, Netanyahu e i suoi alleati godono del minor sostegno nei territori occupati.