Sheikh Naim Qassem: La resistenza libanese ha condotto 3185 operazioni; Israele se ne andrà

Come riportato dall'agenzia di stampa "Abna" citando "Al-Manar", Sheikh Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah libanese, durante la cerimonia dell'Ashura vicino al mausoleo di Sayyed Hassan Nasrallah ha dichiarato: Oggi celebriamo la cerimonia dell'Ashura accanto alla tomba del Sayyed dei martiri della Umma, Sayyed Hassan Nasrallah, e riceviamo la benedizione di questo luogo sacro; perché egli è presente in queste cerimonie di commemorazione, essendo stato l'ispiratore, il fondatore e il costruttore di questo percorso.

Sheikh Naim Qassem ha poi affrontato gli sviluppi nella regione e ha dichiarato: Ci congratuliamo con il popolo iraniano, il movimento di Resistenza, nonché con i popoli e i paesi della regione e del mondo che aspirano all'indipendenza e alla libertà, in occasione di questa grande vittoria.

Ha anche ringraziato la Repubblica Islamica dell'Iran e ha affermato: Ringraziamo la Repubblica Islamica dell'Iran per aver collegato il campo di battaglia libanese come Resistenza e nazione con la disponibilità al sacrificio e per aver costretto il regime sionista a fermare l'aggressione.

Il segretario generale di Hezbollah libanese ha proseguito: L'obiettivo di questa guerra era rovesciare il sistema iraniano, ma la dimostrazione di forza degli Stati Uniti è stata spezzata, e il progetto coloniale di Washington contro l'Iran è fallito.

Ha aggiunto: Non bisogna sottovalutare la guerra che è stata condotta contro l'Iran; perché il suo obiettivo era rovesciare il sistema iraniano e distruggere la vita dignitosa e indipendente nell'Iran rivoluzionario, ma questo obiettivo è fallito e il corso degli eventi è cambiato.

Il segretario generale di Hezbollah libanese ha continuato: La potenza degli Stati Uniti è stata spezzata e il progetto coloniale di Washington contro l'Iran è fallito. L'equilibrio di potere nella regione cambierà.

In un'altra parte del suo discorso, riferendosi alla situazione del Libano, ha dichiarato: La Resistenza in Libano è confrontata con l'aggressione del regime sionista, e i segnali indicano che questo regime vuole un Libano debole per poterlo occupare e annettere.

Naim Qassem ha aggiunto: I fatti esistenti mostrano l'espansionismo di Israele. La Resistenza in Libano si oppone all'aggressione israeliana, e le prove mostrano che Israele vuole un Libano debole per occuparlo e annetterlo. Il Primo Ministro del nemico ha apertamente proclamato il progetto del «Grande Israele».

Ha sottolineato: Il progetto di Israele in Libano è l'eliminazione sociale, militare e culturale di Hezbollah, che equivale alla distruzione di una grande parte del popolo libanese attraverso uccisioni, sfollamenti e trasferimenti in altri luoghi, al fine di facilitare l'annessione del Libano.