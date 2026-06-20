I costi esorbitanti della guerra contro l'Iran gravano sugli Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il New York Times in un rapporto ha sottolineato che i costi finanziari dell'aggressione statunitense contro l'Iran dal 28 febbraio scorso ammontano a quasi 132 miliardi di dollari.

Secondo questo rapporto, l'aggressione americano-sionista contro l'Iran e il Libano ha causato 3500 vittime in Iran e 3700 vittime in Libano, oltre al bombardamento di una scuola per bambini a Minab.

Il costo diretto di questa aggressione militare è di 29 miliardi di dollari, inclusa la ricostruzione delle basi americane danneggiate, la sostituzione delle munizioni utilizzate, lo schieramento di portaerei e la riparazione dei danni alle risorse americane in Arabia Saudita.

Le interruzioni nello Stretto di Hormuz e l'impennata dei prezzi del petrolio hanno fatto sì che i consumatori americani pagassero 60 miliardi di dollari in più per il carburante. Anche i costi di trasporto sono aumentati.

Inoltre, le interruzioni di questa vitale via d'acqua hanno causato una carenza di zolfo, che è il componente principale dei fertilizzanti. Esperti internazionali hanno anche avvertito delle gravi conseguenze dell'aumento dei prezzi alimentari e dell'espansione della carestia nel mondo.